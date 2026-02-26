Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Blic pre 22 minuta
Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Indikativni kurs dinara prema dolaru iznosi 99,5673 dinara za dolar Dinar prema dolaru je na godišnjem nivou jači za 12,2 odsto Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4098 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak slabiji je za 0,1 odsto i iznosi 99,5673 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou viši je za 12,2 odsto, a od početka godine za 0,4 odsto. (Tanjug)
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

NBS objavila kurs evra za 26. februar: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

NBS objavila kurs evra za 26. februar: Po ovim vrednostima menjačnice prodaju valute

Mondo pre 1 sat
Srednji kurs dinara za evro 117,4098 dinara

Srednji kurs dinara za evro 117,4098 dinara

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NBSNarodna BankaTanjugNarodna Banka Srbijekurs dinaraDolar

Ekonomija, najnovije vesti »

Od nacionalnih parkova do Beograda na vodi: Ovo su planovi kojima Vlada Srbije ruši red u državi

Od nacionalnih parkova do Beograda na vodi: Ovo su planovi kojima Vlada Srbije ruši red u državi

Forbes pre 42 minuta
Kako pokrenuti sopstveni posao?

Kako pokrenuti sopstveni posao?

Forbes pre 42 minuta
Subvencije za prvotelke nova tačka sukoba: Farmeri ostaju bez miliona zbog uredbe o ograničenju subvencija na 20 grla

Subvencije za prvotelke nova tačka sukoba: Farmeri ostaju bez miliona zbog uredbe o ograničenju subvencija na 20 grla

Danas pre 47 minuta
Čelični sektor EU traži uži obim zakona "Proizvedeno u Evropi"

Čelični sektor EU traži uži obim zakona "Proizvedeno u Evropi"

RTV pre 12 minuta
Da li imate pravo na nadoknadu ako niste iskoristili godišnji odmor: Samo u ovim situacijama imate pravo na isplatu

Da li imate pravo na nadoknadu ako niste iskoristili godišnji odmor: Samo u ovim situacijama imate pravo na isplatu

Kurir pre 7 minuta