Ovo je današnji kurs dinara prema evru

Indikativni kurs dinara prema dolaru iznosi 99,5673 dinara za dolar Dinar prema dolaru je na godišnjem nivou jači za 12,2 odsto Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,4098 dinara, što je neznatna promena u odnosu na sredu, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou biće niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar u utorak slabiji je za 0,1 odsto i iznosi 99,5673 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,6 odsto nego pre mesec dana, na godišnjem nivou viši je za 12,2 odsto, a od početka godine za 0,4 odsto. (Tanjug)