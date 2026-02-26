Vremeplov: U Hilandaru umro Stefan Nemanja

NOVI SAD - Na današnji dan 1199. godine u Hilandaru je umro Stefan Nemanja (monaško ime bilo mu je Simeon), osnivač dinastije Nemanjić koja je vladala srpskim zemljama više od dva veka. Pre nego što se 1196. zamonašio, vladao je Srbijom kao veliki župan. Vlast je preuzeo 1166. kad je zbacio brata Tihomira, velikog župana, štićenika dvora u Carigradu. Ubrzo po preuzimanju vlasti pokušao je da se odupre suprematiji Vizantije, protiv čije je vojske ratovao u savezu sa Mletačkom republikom, ali je to uspeo tek

Danas je četvrtak, 26. februar, 57. dan 2026. godine. Do kraja godine ima 308 dana. 1531 - U portugalskoj prestonici Lisabon u zemljotresu je poginulo između 20.000 i 30.000 ljudi. 1770 - Umro je italijanski violinski virtuoz i kompozitor Đuzepe Tartini, koji je uveo novine u tehniku sviranja i građenja violina i otkrio pojedine akustične pojave u muzici. Komponovao je mnoštvo violinskih koncerata i sonata, uključujući sonatu "Đavolji triler". 1802 - Rođen je