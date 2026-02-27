Bogdanović sjajno iskorisio šansu VIDEO

B92 pre 2 sata
Bogdanović sjajno iskorisio šansu VIDEO

Lepo je videti kapitena srpske reprezentacije Bogdana Bogdanovića ponovo na terenu, a to je bilo tek drugi put u februaru u dresu Los Anđeles Klipersa.

Njegov tim je poražen kod kuće od Minesota Timbervulvsa rezultatom 94:88, ali je glavna vest da je konačno srpski bek dobio priliku da igra. To nije bio slučaj u prethodne tri nedelje, odnosno, tek drugi put još od 27. decembra. I bio je vrlo zapažen Bogdan Bogdanović, sa osam poena (2/7 iz igre), šest skokova, četiri asistencije i po dve ukradene i izgubljene lopte. Na parketu je proveo 17 minuta i prilika koju je dobio od trenera Tajrona Lua samo može da raduje.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

NBA liga: Bogdan Bogdanović postigao osam poena u porazu Los Anđeles Klipersa

NBA liga: Bogdan Bogdanović postigao osam poena u porazu Los Anđeles Klipersa

Dnevnik pre 5 minuta
NBA: Povratak Bogdanovića, Vukčević postigao 11 poena (VIDEO)

NBA: Povratak Bogdanovića, Vukčević postigao 11 poena (VIDEO)

Danas pre 25 minuta
Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao osam poena u porazu Los Anđeles Klipersa

Srpski košarkaš Bogdan Bogdanović postigao osam poena u porazu Los Anđeles Klipersa

RTV pre 54 minuta
Vukčević dvocifren u porazu Vašingtona VIDEO

Vukčević dvocifren u porazu Vašingtona VIDEO

Nova pre 1 sat
Bogdan Bogdanović na parketu posle tri nedelje sedenja: Srpski kapiten konačno dobio priliku

Bogdan Bogdanović na parketu posle tri nedelje sedenja: Srpski kapiten konačno dobio priliku

Euronews pre 2 sata
Dvocifreni Tristan, vratio se Bogdan!

Dvocifreni Tristan, vratio se Bogdan!

Sportske.net pre 2 sata
Bogdanović solidan: Klipersi poraženi od Timbervulvsa!

Bogdanović solidan: Klipersi poraženi od Timbervulvsa!

Hot sport pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

MinesotaLos AnđelesBogdan Bogdanović

Sport, najnovije vesti »

Srbija protiv Turske za prvo mesto u grupi, Alimpijević odredio sastav

Srbija protiv Turske za prvo mesto u grupi, Alimpijević odredio sastav

RTS pre 20 minuta
Dinamo Jug u subotu (13h) dočekuje trećeplasiranu Mačvu

Dinamo Jug u subotu (13h) dočekuje trećeplasiranu Mačvu

Vranje news pre 14 minuta
Prilično jak sastav Turske za meč sa Srbijom

Prilično jak sastav Turske za meč sa Srbijom

Sport klub pre 4 minuta
Rukometaši u nedelju dočekuju ekipu Rudara

Rukometaši u nedelju dočekuju ekipu Rudara

Prokuplje press pre 10 minuta
(VIDEO) Neverovatno: Ovako je Kecmanović dobio Atmana

(VIDEO) Neverovatno: Ovako je Kecmanović dobio Atmana

Sport klub pre 4 minuta