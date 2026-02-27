Bogdanović sjajno iskorisio šansu VIDEO

Lepo je videti kapitena srpske reprezentacije Bogdana Bogdanovića ponovo na terenu, a to je bilo tek drugi put u februaru u dresu Los Anđeles Klipersa.

Njegov tim je poražen kod kuće od Minesota Timbervulvsa rezultatom 94:88, ali je glavna vest da je konačno srpski bek dobio priliku da igra. To nije bio slučaj u prethodne tri nedelje, odnosno, tek drugi put još od 27. decembra. I bio je vrlo zapažen Bogdan Bogdanović, sa osam poena (2/7 iz igre), šest skokova, četiri asistencije i po dve ukradene i izgubljene lopte. Na parketu je proveo 17 minuta i prilika koju je dobio od trenera Tajrona Lua samo može da raduje.