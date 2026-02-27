Netfliks odustao, Paramaunt kupuje Vorner Bros za 111 milijardi dolara

BBC News pre 50 minuta | Danijel Kej - Reporterka za

Višemesečna borba za vlasništvo nad Vorner Brosom, jednim od najčuvenijih holivudskih filmskih studija, mogla bi uskoro da se okonča.

Pošto je kompanija Netfliks povukla ponudu, čini se da firma Paramaunt Skajdens ima otvoren put ka zaključivanju posla koji bi mogao da bude vredan oko 111 milijardi dolara.

Ponuda Paramaunta bila je „bolja" od Netfliksove, koji nije želeo da je podigne, objavili su iz Vorner Brosa.

Ovaj filmski studio je prošle godine saopštio da će akcije kompanije biti prodate.

Ukoliko bi izjednačili ili nadmašili ponudu Paramaunta, „posao više ne bi bio finansijski privlačan", kažu iz uprave Netfliksa.

Kupac će preuzeti kontrolu nad čuvenim studijom, kao i nad njegovim filmovima i mrežom medija, što bi moglo da preoblikuje medijsku scenu u Americi.

U decembru je Vorner Bros pristao na ponudu Netfliksa da otkupi deo kompanije za 82 milijarde dolara, što bi podrazumevalo i dug.

Potom je Paramaunt izneo kontra pounudu, koja je odbijena, ali je prošle nedelje ona povećana za jedan dolar po akciji.

„Posao koji smo ugovorili doneće vrednost deoničarima i jasan put ka odobrenju transakcije u regularnom telu", saopštili su Ted Sarandos i Greg Piters, direktori Netfliksa.

„Ali, uvek smo bili disciplinovani", dodaju.

„Ovo je od početka bio posao koji bi bilo 'lepo sklopiti' po pravoj ceni, ali ne i posao koji moramo da sklopimo po svaku cenu", naglašavaju.

Nekoliko sati pre objave Vorner Brosa, Sarandos je u četvrtak posetio Belu kuću.

Objavom se završava dramatična višemesečna saga koja će verovatno promeniti Holivud, ukoliko regulatorno telo odobri prodaju.

Ali, „posao nije završen", upozorio je u četvrtak Rob Bonta, javni tužilac Kalifornije.

„Dva holivudska giganta nisu otklonija sve regulatorne prepreke - kalifornijsko Ministarstvo pravde sprovodi otvorenu istragu i planiramo da sprovedemo odlučan nadzor", saopštio je na društvenim mrežama.

Bonta je prethodno najavio kontrolu bilo kakve prodaje studija, jer je industrija zabave vigorous „ključni sektor" kalifornijske privrede.

Paramaunt će za preuzimanje Vorner Brosa morati da dobije odobrenje i američkih i evropskih regulatora.

Kompanija Vorner Bros je vlasnik CNN-a, pa bi posao mogao da ima ozbiljan uticaj i na budućnost jedne od najpoznatijih američkih televizija sa informativnim programom.

Paramaunt pokušava da postane jedan od velikih igrača u Holivudu, a u vlasništvu je milijardera Lerija Elisona, dok kompanijom upravlja njegov sin Dejvid.

Način finansiranja mogućeg preuzimanja Vorner Brosa je pod sumnjom, delom i zbog bliskih veza Elisona sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

Elison je i jedan od najvećih donatora Republikanske partije.

Tramp je neprestano napadao CNN zbog uređivačke politike, a u decembru je izjavio da treba da promeni vlasnika u okviru prodaje Vorner Brosa.

Ljude u CNN-u je nazvao „korumpiranim i nekompetentnim", te da ne bi trebalo da vode tu televiziju.

Direktor televizije Mark Tompson je poslao mejl zaposlenima pošto se glasine šire o još neizvesnoj promeni vlasništva, poručivši im da „ne donose zaključke o budućnosti dok se ne bude znalo više", izvestili su američki mediji.

BBC je zatražio komentar od čelnika CNN-a.

Brige o Trampovom uticaju na ovaj posao javile su se i zbog umešanosti njegovog zeta Džareda Kušnera, koji je preko sopstvene investicione firme učestvovao u finansiranju Paramauntove ponude.

Njegova kompanija Afiniti Partners se povukla iz posla u decembru zbog tih sumnji.

Spajanje Paramaunta i Skajdensa prošle godine takođe je izazvalo sumnje zbog pregovora sa Federalnom komisijom za komunikacije, koja je odobrila posao.

Jedan od ustupaka bila je dozvola da se Paramaunt u ime televizije CBS vansudski nagodi i isplati 16 miliona odštete Trampu, koji ju je tužio zbog intervjua sa bivšom potpredsednicom Amerike Kamalom Haris.

Trampov argument bio je da je televizija time uticala na izbore zbog načina na koji je sadržaj uređen.

Posle prošlogodišnjeg spajanja sa Skajdensom, u CBS-u došlo je do promene na čelnim pozicijama i otpuštanja nekih zaposlenih.

Aktuelni izvršni direktor Paramaunta Dejvid Elison je podržao odluku uprave Vorner Brosa da prihvati ponudu njegove firme.

Ako posao bude zaključen, kompanija će preuzeti kontrolu i nad platformom HBO Maks.

Firma je dosad bila vlasnica televizijskih kanala CBS, Niklodeon i Komedi central.

Getty Images Dejvid Elison

Mnogi u Holivudu smatraju da u borbi Netfliksa i Paramaunta nema dobrog ishoda.

Oni koji su kritikovali mogućnost da Netfliks pobedi smatrali su da ova će striming platforma krenuti putem obezvređivanja filmova, ukoliko preuzme studio.

Paramaunt, koji se predstavlja kao jedini preostali veliki filmski studio u Holivudu, to ne bi učinio, ali kritičari ukazuju na veze sa Trampom i brige o budućnosti CNN-a.

Kada je u decembru Vorner Bros objavio da je postigao dogovor sa Netfliksom, najavio je i da će podeliti delatnosti, te da će tradicionalni televizijski kanali, poput CNN-a, postati nezavisne kompanije.

Ali, Paramaunt je sada pristao da plati više Vorner Brosu, obećao da će isplatiti sedam milijardi dolara ukoliko posao propadne i pokriti kaznu od 2,8 milijardi, koliko Vorner Bros mora da isplati Netfliksu zbog raskida decembarskog dogovora.

Dodatno izveštavanje: Ozmond Čija

(BBC News, 02.27.2026)