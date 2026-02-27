"Ako može Novak, mogu i ja" Sestra Ane Ivanović na PZE 2026 pomenula Đokovića: "Izvinite"

Njena izvedba je bila zapažena jer je visila sa plafona na sceni, što je izazvalo oduševljenje publike Milica je istakla snažnu, punu ljubavi vezu sa sestrom Anom Ivanović U drugom polufinalu PZE 2026 nastupila je Milica Burazer, sestra od tetke proslavljene teniserke Ane Ivanović.

Ona se predstavila pesmom "Svima treba mama". Milica je izazvala veliku pažnju kada je nakon nastupa pomenula Novaka Đokovića. - Potpuno sam promukla, izvinite na glasu. Neko u umetničkom svetu mora biti Novak Đoković. Ako može Novak, mogu i ja - rekla je Milica i otkrila da je pesmu posvetila ženama koje su žrtve nasilja. U nastupu je koristila znakovni jezik. - Hteli smo da damo mali omaž odnosno da se i oni osete uključeno - izjavila je sestra Ane Ivanović koja