Vida Petrović Škero: Neizjašnjavanje Vlade o imunitetu Nikole Selakovića vrsta državnog udara

Nekadašnja predsednica Vrhovnog suda Vida Petrović Škero ocenila je danas u izjavi FoNetu da je zvanično neizjašnjavanje Vlade Srbije o imunitetu ministra kulture Nikole Selakovića čista zloupotreba i odugovlačenje postupka, pa čak i vrsta državnog udara.

Prvo ročište u slučaju „Generalštab“ održano je 4. februara pred Specijalnim sudom u Beogradu, gde je Selaković, na pitanje sudije da li želi da se pozove na imunitet, odgovorio da to ne želi, nakon čega je sudija najavio da će Vladi uputiti dopis kako bi se i ona izjasnila, s obzirom na to da može da zatraži uspostavljanje imuniteta. Od tada je prošlo više od 20 dana, a još nema informacija o reakciji Vlade Srbije. Rok za izjašnjenje nije propisan zakonom, ali bi