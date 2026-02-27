Pretres imovine Aca Đukanovića i u Nikšiću

Crnogorska policija danas pretresa kuću koja je u vlasništvu Aca Đikanovića, brata bivšeg predsednika te zemlje Mila Đukanovića u nikšićkom naselju Rastoci, prenosi RTCG.

Ranije danas, policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović. U pitanju je zgrada u ulici Vuka Karadžića, gde su i prostorije Prve banke, čiji je Đukanović većinski vlasnik. Akcija se sprovodi po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Podgorici, potvrđeno je za RTCG. Bivši predsednik i nekadašnji premijer Crne Gore Milo Đukanović saslušan je u četvrtak u Specijalnom državnom tužilaštvu u okviru istrage koja je protiv njega