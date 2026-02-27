Nemanja Radonjić se oglasio posle bolne eliminacije Zvezde iz Evrope! Klub ga suspendovao, a on poslao jasnu poruku nakon tragične noći na Marakani! (foto)

Fudbaleri Crvene zvezde poraženi su od Lila na Marakani rezultatom 0:2 i posle produžetka okončali su svoju evropsku misiju za ovu sezonu.

Nije uspela četa Dejana Stankovića da izbaci francuski tim i neuspeh je zaboleo navijače, ali i Nemanju Radonjića, fudbalera kog je klub suspendovao. Oglasio se Radonjić posle eliminacije crveno-belih iz Evrope i na svom Instagram profilu napisao je jasnu poruku: - Gde god da si ti igrala, tu smo bili mi. Idemo po titulu - poručio je Radonjić uz fotografiju koreografije Delija. Da li će Crvena zvezda vratiti Nemanju Radonjića u tim u nastavku sezone, ostaje da se