Danas pretežno sunčano i toplije: Temperatura i do 18 stepeni

NIN pre 1 sat  |  FoNet
Danas pretežno sunčano i malo toplije u odnosu na juče, a na istoku Srbije pre podne delimično oblačno.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. Do kraja februara i početkom marta pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra će biti prohladna, ponegde sa slabim mrazem, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 18 stepeni.
