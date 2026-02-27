Danas pretežno sunčano i toplije: Temperatura i do 18 stepeni

Danas pretežno sunčano i malo toplije u odnosu na juče, a na istoku Srbije pre podne delimično oblačno.

Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najviša temperatura od 10 do 16 stepeni. Do kraja februara i početkom marta pretežno sunčano, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra će biti prohladna, ponegde sa slabim mrazem, a u toku dana relativno toplo sa maksimalnom temperaturom u većini mesta od 11 do 18 stepeni.