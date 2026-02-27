Policija opkolila zgradu brata Mila Đukanovića u Podgorici, pretresi i u Nikšiću

Zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, opkolile su policijske snage, navodi RTCG. Pretresi i u Nikšiću.

Kako prenosi RTCG, zgradu u Ulici Vuka Karadžića gde su i prostorije Prve banke, opkolile su posebne jedinice policije. Pretresa se i imovina koju Đukanović koristi u Nikšiću. Aco Đukanović važi za jednog od najbogatijih ljudi u Crnoj Gori. On je krajem 2006. kupio akcije Nikšićke banke, kojoj je godinu kasnije promenio ime u Prva banka Crne Gore. Od početka rada banke do smene Demokratske partije socijalista (DPS), u avgustu 2020. godine, u Prvoj banci su depozite