Nakon hladnog jutra očekuje se pretežno sunčano vreme

RTV pre 3 sata  |  Tanjug
NOVI SAD - Posle hladnog jutra, tokom dana se očekuje pretežno sunčano vreme, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost, navodi se prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće slab i umeren istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od -4 do 2 stepena, a najviša od 11 do 16 stepeni. U Novom Sadu, posle prohladnog jutra, tokom dana će biti sunčano i malo toplije. Duvaće slab istočni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura biće od -1 do 2 stepena, a najviša oko 15. Idućih sedam dana očekuje se pretežno sunčano vreme, povremeno uz umerenu oblačnost. Jutra će biti prohladna, mestimično sa slabim mrazem, a u toku dana
