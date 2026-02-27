Policija opkolila zgradu u kojoj živi Aco Đukanović

RTV pre 16 minuta  |  Tanjug
Policija opkolila zgradu u kojoj živi Aco Đukanović

PODGORICA - Policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika i nekadašnjeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića, javili su podgorički mediji.

U istoj zgradi, u Ulici Vuka Karadžića, je i filijala Prve banke čiji je Aco Đukanović vlasnik. Deo Ulice Vuka Karadžića zatvoren je za saobraćaj. Aco Đukanović se, prema informacijama medija preselio u Luksemburg brzo nakon izbora 2020. godine i tamo je ušao u nove projekte. Bogatstvo mlađeg Đukanovića procenjivano je na više stotina miliona evra. Prva banka samo je jedna od bivših državnih firmi koja je prešla u ruke Ace Đukanovića, tokom godina sumnjivih i
