Policija opkolila zgradu u kojoj živi Aco Đukanović

PODGORICA - Policija je opkolila zgradu u centru Podgorice u kojoj živi biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika i nekadašnjeg crnogorskog premijera Mila Đukanovića, javili su podgorički mediji.

U istoj zgradi, u Ulici Vuka Karadžića, je i filijala Prve banke čiji je Aco Đukanović vlasnik. Deo Ulice Vuka Karadžića zatvoren je za saobraćaj. Aco Đukanović se, prema informacijama medija preselio u Luksemburg brzo nakon izbora 2020. godine i tamo je ušao u nove projekte. Bogatstvo mlađeg Đukanovića procenjivano je na više stotina miliona evra. Prva banka samo je jedna od bivših državnih firmi koja je prešla u ruke Ace Đukanovića, tokom godina sumnjivih i