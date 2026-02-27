Srednji kurs dinara za evro 117,4013 dinara

BEOGRAD - Zvanični srednji kurs dinara za evro iznosi danas 117,4013 dinara, što je neznatna promena u odnosu na četvrtak, objavila je danas Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar će prema evru biti neznatno promenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou niži za 0,2 odsto, a od početka godine za 0,1 odsto. Indikativni kurs dinara u odnosu na dolar danas je neznatno promenjen i iznosi 99,3663 dinara za dolar. Kurs dinara prema dolaru niži je za 0,5 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou jači je za 12,7 odsto, a od početka godine za 0,6 odsto.