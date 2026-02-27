Vremeplov: Rođen car Konstantin I Veliki

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Vremeplov: Rođen car Konstantin I Veliki

NOVI SAD - Na današnji dan 272. godine rođen je rimski car Konstantin I Veliki, prvi rimski car koji je dozvolio slobodno ispovedanje Hrišćanstva. Konstantin je rođen na tlu sadašnje Srbije u Naisusu (Niš). Carem su ga 306. proglasili rimski legioni u Britaniji, posle čega je u nizu sukoba savladao suparnike i sam zavladao zapadnim delom Rimskog carstva. Od 312. vladao je zajedno sa carem Istočnog Rimskog carstva Valerijem Likinijem, a posle pobede nad njim 324. sam celim Carstvom do smrti. S Likinijem je

Danas je petak, 27. februar, 58. dan 2026. godine. Do kraja godine ima 307 dana. 1807 - Rođen je američki pisac Henri Vodsvort Longfelou, čija dela odlikuje veoma uglađen oblik, ali i konvencionalnost, naglašena didaktičnost i sentimentalnost. Stvarao je pod jakim uticajem nemačkih romantičara. Dela: indijanski ep "Hijavata", poeme "Evangelina", "Poeme o ropstvu", soneti "Božanstvena komedija". 1822 - U Beču su prestale da izlaze "Novine serbske". List su 1.
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan: Rođen Konstantin Veliki

Na današnji dan: Rođen Konstantin Veliki

Radio 021 pre 1 sat
Na današnji dan, 27. februar

Na današnji dan, 27. februar

Šabačke novosti pre 1 sat
Na današnji dan, 27. februar

Na današnji dan, 27. februar

N1 Info pre 2 sata
Na današnji dan, 27. februar

Na današnji dan, 27. februar

B92 pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

NišNovi SadBeč

Društvo, najnovije vesti »

Kontroverze kao preporuka: Od direktorke Pete beogradske gimnazije do pomoćnice ministra prosvete

Kontroverze kao preporuka: Od direktorke Pete beogradske gimnazije do pomoćnice ministra prosvete

NIN pre 2 minuta
Ćutanje i vlasti, ali i opozicije o Kosovu

Ćutanje i vlasti, ali i opozicije o Kosovu

Danas pre 7 minuta
Uskoro ulazimo u letnje računanje vremena: Ove godine ranije pomeramo kazaljke na satu, do oktobra ćemo računati vreme po ovom…

Uskoro ulazimo u letnje računanje vremena: Ove godine ranije pomeramo kazaljke na satu, do oktobra ćemo računati vreme po ovom sistemu

Dnevnik pre 17 minuta
AMSS: Dobri uslovi za vožnju, kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko pet sati

AMSS: Dobri uslovi za vožnju, kamioni na prelazu Batrovci čekaju oko pet sati

N1 Info pre 51 minuta
1. marta ističe ograničenja marži - hoće li novi zakon sprečiti rast cena hrane

1. marta ističe ograničenja marži - hoće li novi zakon sprečiti rast cena hrane

Bloomberg Adria pre 42 minuta