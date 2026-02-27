Na današnji dan, 27. februar

Danas je petak, 27. februar. Ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

272 - Rođen je rimski car Konstantin I Veliki, prvi rimski car koji je dozvolio slobodno ispovedanje hrišćanstva. Konstantin je rođen na tlu sadašnje Srbije u Naisusu (Niš). 1807 - Rođen je američki pisac Henri Vodsvort Longfelou, čija dela odlikuje veoma uglađen oblik, ali i konvencionalnost, naglašena didaktičnost i sentimentalnost. Stvarao je pod jakim uticajem nemačkih romantičara. Dela: indijanski ep "Hijavata", poeme "Evangelina", "Poeme o ropstvu", soneti