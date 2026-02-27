Poljoprivrednik povređen na blokadi puta

U incidentu koji se dogodio na blokadi raskrsnice u selu Bresnica kod Čačka, teško je povređen poljoprivrednik (61), kada je vozač kombija pokušao da probije blokadu, rekli su danas agenciji Beta poljoprivrednici koji su u protestu.

Do incidenta je došlo na blokadi koja je održana u četvrtak, zbog čega poljoprivrednici najavljuju da će danas blokirati raskrsnicu u Bresnici 24 sata. Poljoprivrednici su propustili autobus sa putnicima da prođe, a vozač kombija koji je bio iza autobusa pokušao je da probije blokadu i povredio meštanina Bresnice koji se nalazio na kolovozu. Povređeni muškarac je odmah prevezen u čačansku bolnicu, a posle konstatovanih teških povreda prebačen je u Klinički centar u