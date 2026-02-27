Proleće na pragu, evo kada sledi promena: Vremenska prognoza za petak, 27. februar
Večernje novosti pre 19 minuta
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.
Foto: N.Živanović Posle hladnog jutra tokom dana se očekuje pretežno sunčano vreme, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -4 do 2 stepena, a najviša od 11 do 16 stepeni. I u glavnom gradu posle prohladnog jutra tokom dana sunčano i malo toplije. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -1 do 2 stepena, a najviša oko 15 stepeni. Očekuje se pretežno sunčano vreme, povremeno uz