Proleće na pragu, evo kada sledi promena: Vremenska prognoza za petak, 27. februar

Večernje novosti pre 19 minuta
REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod dao je najnoviju vremensku prognozu za naredne dane.

Foto: N.Živanović Posle hladnog jutra tokom dana se očekuje pretežno sunčano vreme, ponegde uz prolaznu umerenu oblačnost. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -4 do 2 stepena, a najviša od 11 do 16 stepeni. I u glavnom gradu posle prohladnog jutra tokom dana sunčano i malo toplije. Vetar slab, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od -1 do 2 stepena, a najviša oko 15 stepeni. Očekuje se pretežno sunčano vreme, povremeno uz
RTV pre 24 minuta
Danas pre 4 minuta
RTV pre 24 minuta
Danas pre 4 minuta
Večernje novosti pre 19 minuta
