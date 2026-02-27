„Vodovod“ najavio isključenja vode: Proverite da li ste na spisku

JKP „Vodovod i kanalizacija“ iz Zrenjanina je najavilo da će u petak, 27. februara, u Pančevačkoj ulici izvoditi radove na izmeštanju i zameni dela vodovodne mreže.

To se radi zbog potrebe izvođenja radova na izgradnji kanalizacione mreže za glavni odvodni kolektor sa pratećim objektima do primarnog prečistača otpadnih voda u Zrenjaninu. Zbog pomenutih radova, u periodu od 8 do 16 časova doći će do prekida vodosnabdevanja u delu Pančevačke ulice, i to od raskrsnice sa Vardarskom do izlaska iz grada u pravcu Beograda, na Šećerani i u delu industrijske zone. U slučaju neplaniranih dešavanja, prekid vodosnabdevanja će biti