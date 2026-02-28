Vučević: Veliki skup 21. marta u Beogradu, Vučić će predstaviti Program Srbija 2030-35

Beta pre 1 sat

Predsednik Srpske napredne stranke (SNS) Miloš Vučević saopštio je danas da "pripremaju veliki skup 21. marta u Beogradu, gde će predsednik države Aleksandar Vučić i drugi predstaviti Program Srbija 2030-35, kakva je naša vizija budućnosti države".

"Fokus smo stavili na predstojeće lokalne izbore, veoma su teški i izazovni, ali naš cilj, želja i očekivanje je da pobedimo u svih deset lokalnih samouprava", rekao je Vučević, posle sednica Predsedništva stranke, povodom izbora koji su 29. marta.

On je naveo da se na izbore izlazi sa listom "'Aleksandar Vučić - Srbija naša porodica', napravljen je širi politički front, ali je SNS uz Vučića nosilac tih političkih aktivnosti".

(Beta, 28.02.2026)

