Sačmarica, karabin, pištolji: Gomila oružja pronađena u kućama Aca Đukanovića, na spisku i municija i panciri (foto)

Đukanović je uhapšen zbog sumnje na nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija Biznismen Aco Đukanović, brat bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića, uhapšen je nakon što je u njegovim objektima u Podgorici i Nikšiću pronađeno više komada vatrenog oružja, municije i balističkih pancira, saopštila je Uprava policije. Kako se navodi u saopštenju, službenici Sektora za borbu protiv kriminala, uz podršku Posebne jedinice policije i inspektora Regionalnih