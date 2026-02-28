Ubijen ajatolah?! Izraelski mediji javljaju: Izgubljen kontakt sa Hamneijem, nepoznata sudbina vrhovnog vođe Irana

Amerika i Izrael raketirali su centar Teherana, dok se istovremeno iranske rakete ispaljuju na američke baze u Kataru, Bahreinu i Abu Dabiju Sukobi uzrokuju žrtve i veliku štetu, a Rusija upozorava na rizik od radiološke katastrofe, dok su Dubai i Abu Dabi pod napadom Izrael "procenjuje" da je iranski vrhovni vođa Ali Hamnei verovatno ubijen u izraelskom napadu ranije danas, javlja Kanal 12, pozivajući se na neimenovane izraelske izvore. Navodi se da postoje "sve