Ubijen ajatolah?! Izraelski mediji javljaju: Izgubljen kontakt sa Hamneijem, nepoznata sudbina vrhovnog vođe Irana

Blic pre 45 minuta
Ubijen ajatolah?! Izraelski mediji javljaju: Izgubljen kontakt sa Hamneijem, nepoznata sudbina vrhovnog vođe Irana
Amerika i Izrael raketirali su centar Teherana, dok se istovremeno iranske rakete ispaljuju na američke baze u Kataru, Bahreinu i Abu Dabiju Sukobi uzrokuju žrtve i veliku štetu, a Rusija upozorava na rizik od radiološke katastrofe, dok su Dubai i Abu Dabi pod napadom Izrael "procenjuje" da je iranski vrhovni vođa Ali Hamnei verovatno ubijen u izraelskom napadu ranije danas, javlja Kanal 12, pozivajući se na neimenovane izraelske izvore. Navodi se da postoje "sve
Iranska agencija: Poginulo više od 40 učenica u napadu na školu u Iranu

N1 Info pre 24 minuta
Iranski šef diplomatije o napadu na školu: "Ovakav zločin neće ostati bez odgovora"

Večernje novosti pre 14 minuta
Broj poginulih učenica u izraelskom napadu na školu u Iranu porastao na 57

RTV pre 1 sat
FOTO Hamnei ubijen? Njegova rezidencija sravnjena sa zemljom, izraelski mediji prenose da je verovatno mrtav

Nova pre 29 minuta
Iranci tvrde: U Izraelskom napadu pogođena škola, poginulo 24 devojčica

Nova pre 50 minuta
Iranske agencije: Poginulo 57 učenica škole u izraelskom napadu, na desetine zatrpane u ruševinama

NIN pre 1 sat
50 mrtvih učenica! Jeziva agresija - Broje se mrtva deca u izraelskom napadu na školu (video)

Večernje novosti pre 50 minuta
Ambasador Irana u Beogradu: Napad na Iran kršenje Povelje UN, odgovor će biti odlučan

Insajder pre 9 minuta
BLOG UŽIVO: SAD i Izrael pokrenuli udare a Iran, Teheran izvodi napade odmazde na mete na Bliskom Istoku (FOTO/ VIDEO)

Insajder pre 24 minuta
(FOTO, VIDEO) Izrael i SAD napali Iran: Poginulo 40 učenica, iranske snage uzvratile kontranapadom na američke baze, oglasila…

Danas pre 24 minuta
Gori Bliski istok – Izrael i SAD pokrenuli napad na Iran; Teheran uzvratio – eksplozije širom Persijskog zaliva

RTS pre 24 minuta
Uživo: Izrael i SAD napali Iran, Tramp potvrdio "veliku borbenu operaciju", Iran uzvraća udarac širom Bliskog istoka

Euronews pre 24 minuta