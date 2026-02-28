Direktan sudar kod Kaća: Četvoro povređeno, jedno vozilo završilo u jarku

Četiri osobe povređene su u sudaru dva automobila na putu Zrenjanin – Novi Sad, između Kaća i Žablja, posle 16 sati.

Kako RTS saznaje, došlo je do direktnog sudara, zbog čega je jedno vozilo završilo u jarku. Na teren su izašli policija, vatrogasci i hitna pomoć. Prema rečima Zorana Krulja, portparola Zavoda za urgentnu medicinu Novi Sad, njihove dve lekarske ekipe izašle su na mesto nesreće na poziv policije po prvom prioritetu u 16:41, na Zrenjaninski put oko tri kilometra od Kaća. Prevezli su dva povređena muškarca stara 32 godine, koji su sa višestrukim povredama prevezeni na