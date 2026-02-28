VJT: Optužni predlog protiv bivše pomoćnice direktora Uprave za sprečavanje pranja novca Danijele Maletić

Više javno tužilaštvo u Beogradu (VJT) podnelo je Višem sudu u Beogradu optužni predlog protiv bivše pomoćnice direktora u Upravi za sprečavanje pranja novca Danijela Maletić, zbog sumnje da je u toku 2025. godine neovlašćenom licu – novinaru saopštila poverljive podatke do kojih je došla putem svoje tadašnje funkcije.

U saopštenju VJT-a se navodi da je ona podatke o prometu po računu investicionih fondova, iz kojih se mogu utvrditi investitori i visina njihovih uloga, navodno dobila od drugookrivljene Milunke S. (zaposlena u jednoj banci), a da ih je naknadno prosledila neimenovanom novinardu nedeljnika „Radar“. Potom su u tekstovima od 11. i 25. novembra 2025. godine, 31. decembra 2025. godine nedeljnika „Radar“ novinari V.C. i M.Ć. navodili imena investitora i dinarske i