Poljoprivrednici koji protestuju objavili plan blokada puteva za danas

Udruženja poljoprivrednika koja su u protestu objavila su i za danas gde će blokirati magistralne, regionalne i lokalne puteve u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi i nereagovanja Vlade Srbije na njihove zahteve.

U totalnoj blokadi u trajanju od 24 sata biće Kočovića raskrsnica u selu Bresnica kod Čačka, kojom će se blokirati putevi Kragujevac-Kraljevo i Kragujevac-Čačak, putevi u mestu Bogatić na dve lokacije, u mestima Cerovac, Zavlaka na raskrsnici Šabac-Loznica. U totalnoj blokadi biće i magistralni putevi Kragujevac-Gornji Milanovac, Takovo-Gornji Milanovac, Resnik-Kragujevac, a od 14 časova i Ibarska magistrala u kraljevačkom selu Miločaj. Od 10.00 biće blokirani