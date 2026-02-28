Dramatičan put srpskog orla Feliksa: Upao u zamku, završio na Bliskom istoku! Evo kako je spašen

Feliks, orao krstaš iz Srbije, kog su u oktobru zarobili krijumčari divljih ptica na Bliskom istoku, u nedelju konačno kreće put Srbije.

Njegov povratak omogućila je višemesečna saradnja Društva za zaštitu ptica Srbije sa agentom za njihovo spasavanje iz Libana, ali i donacije građana, koje su podmirile troškove otkupa, smeštaja i puta ptice sa nacionalnog grba. Kada su stručnjaci za proučavanje ptica obeležili Feliksa i zatim ga iz rodne Bačke Topole pustili u avanturu, niko nije ni slutio da će mladi orao leteti sve do Sirije, a zatim postati glavni junak napetog akcionog trilera, koji se srećom