Popović: Razgovori BIA sa tužiocima su potpuna suspenzija pravne države, odgovornost je na Dolovac

Direktor Centra za praktičnu politiku Dragan Popović ocenio je da je to što je Bezbednosno-informativna agencija (BIA) vršila pritiske na tužioce “potpuna suspenzija pravne države”, te da bi da bi u svakoj normalnoj zemlji ova vest bila glavna tema. Istakao je i da je odgovornost na vrhovnom javnom tužiocu Zagorki Dolovac da pokrene istragu o pritiscima na članove Visoki savet tužilaštva (VST).

Komentarišući za N1 izjavu Zagorke Dolovac, da je za razgovore BIA sa tužiocima saznala tek pre dva dana, kaže da bi u svakoj normalnoj državi ova vest bila glavna tema. “Ovo je vest koja bi u iole normalnim okolnostima eksplodirala kao atomska bomba. To da vi imate tajnu policiju koja privodi tužioce i govori im kako da glasaju u okviru njihovog strukovnog glasanja. Ja nemam dovoljno reči u svom vokabularu da istaknem koliko je to nenormalno, strašno. Potpuna