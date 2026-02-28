Uhapšen brat Mila Đukanovića, Aco Đukanović

Nova pre 31 minuta
Uhapšen brat Mila Đukanovića, Aco Đukanović

Lisice na ruke stavljene su mu nakon što je policija pretresom porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci pronašla tri puške, policijsku opremu i pancir.

Biznismen Aco Đukanović uhapšen je nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, rečeno je Vijestima nezvanično iz više izvora. Prema istim informacijama, bratu bivšeg predsednika Crne Gore, lisice na ruke stavljene su nakon što je policija pronašla tri puške, policijsku opremu i pancir. Imovina Đukanovića pretresana je od juče oko 13 časova do kasno u noć. Inspektori u civilu satima su u petak bili raspoređeni oko zgrade u Ulici Vuka Karadžića u
