Uhapšen brat Mila Đukanovića, Aco Đukanović

Biznismen Aco Đukanović uhapšen je nakon pretresa porodične kuće u nikšićkom naselju Rastoci, rečeno je Vijestima nezvanično iz više izvora. Prema istim informacijama, bratu bivšeg predsednika Crne Gore, lisice na ruke stavljene su nakon što je policija pronašla tri puške, policijsku opremu i pancir. Imovina Đukanovića pretresana je od juče oko 13 časova do kasno u noć. Inspektori u civilu satima su u petak bili raspoređeni oko zgrade u Ulici Vuka Karadžića u