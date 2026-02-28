Uhapšen brat Mila Đukanovića

Uhapšen brat Mila Đukanovića

Crnogorska policija uhapsila je Aca Đukanovića, brata bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Đukanović je uhapšen pošto je policija tokom pretresa njegove nekretnine u Nikšiću pronašla tri puške, policijsku opremu i pancir. Inspektori u civilu satima su u petak bili raspoređeni oko zgrade u Ulici Vuka Karadžića u centru Podgorice. Pretres je počeo tek nakon što su se pripadnici Posebne jedinice policije (PJP), naoružani dugim cijevima, a jedna grupa i sa sredstvom za nasilno razbijanje vrata u rukama, formacijski rasporedili na svim ulazima u zgradu.
Crna GoraMilo ĐukanovićĐukanovićPodgoricaVuk Karadžić

