Uhapšen brat Mila Đukanovića

Crnogorska policija uhapsila je Aca Đukanovića, brata bivšeg predsednika Crne Gore Mila Đukanovića.

Đukanović je uhapšen pošto je policija tokom pretresa njegove nekretnine u Nikšiću pronašla tri puške, policijsku opremu i pancir. Inspektori u civilu satima su u petak bili raspoređeni oko zgrade u Ulici Vuka Karadžića u centru Podgorice. Pretres je počeo tek nakon što su se pripadnici Posebne jedinice policije (PJP), naoružani dugim cijevima, a jedna grupa i sa sredstvom za nasilno razbijanje vrata u rukama, formacijski rasporedili na svim ulazima u zgradu.