Poslednji februarski dan u znaku sunca – posle svežeg jutra, temperatura do 16 stepeni

RTS pre 1 sat
Poslednji februarski dan u znaku sunca – posle svežeg jutra, temperatura do 16 stepeni

Posle hladnog jutra tokom dana pretežno sunčano, sa temperaturom do 16 stepeni. I narednih dana očekuje se vedro vreme u Srbiju.

Oblaci i padavine ostaju daleko od Balkanskog poluostrva i visok vazdušni pritisak obezbediće vedro nebo. Iako će do nas stizati topliji vazduh sa zapada, poslednjeg februarskog jutra biće hladno, od minus tri do četiri stepena, u najtoplijem delu dana od 11 do 16 stepeni. I u Beogradu je dan sunčan uz 16 stepeni, posle svežeg jutra. U nedelju se, takođe, posle hladnog jutra očekuje pretežno sunčan dan, uz temperaturu do 18 stepeni. Jedno prolazno naoblačenje
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza za 28. februar: Sunčano i toplo pred početak marta

Vremenska prognoza za 28. februar: Sunčano i toplo pred početak marta

Mondo pre 2 sata
Uživajte u današnjem lepom danu: Biće sunčano i toplo, najviša dnevna oko 16 stepeni

Uživajte u današnjem lepom danu: Biće sunčano i toplo, najviša dnevna oko 16 stepeni

Telegraf pre 1 sat
Mraz ujutro, "proleće" tokom dana: Vremenska prognoza za subotu, 28. februar

Mraz ujutro, "proleće" tokom dana: Vremenska prognoza za subotu, 28. februar

Večernje novosti pre 5 sati
Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, najviše do 16 stepeni

Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano, najviše do 16 stepeni

RTV pre 6 sati
Posle hladnog jutra sunčan dan

Posle hladnog jutra sunčan dan

Nova pre 6 sati
Povezane vesti »

Svet, najnovije vesti »

Transportni avion pun novca pao na put: Ljudi se tukli za novčanice, najmanje 15 poginulih u Boliviji

Transportni avion pun novca pao na put: Ljudi se tukli za novčanice, najmanje 15 poginulih u Boliviji

Aero.rs pre 14 minuta
Merc kod Trampa – kancelar traži ravnopravan dijalog

Merc kod Trampa – kancelar traži ravnopravan dijalog

Danas pre 9 minuta
Kanada postaje evropska država? Otava okreće leđa Vašingtonu – skoro polovina građana želi u EU!

Kanada postaje evropska država? Otava okreće leđa Vašingtonu – skoro polovina građana želi u EU!

Večernje novosti pre 9 minuta
"Ništa slično više nikada nije izgrađeno": Megastruktura u drevnom gradu stoji i dalje nakon čak 1.700 godina

"Ništa slično više nikada nije izgrađeno": Megastruktura u drevnom gradu stoji i dalje nakon čak 1.700 godina

Blic pre 24 minuta
Rusija upozorava na predaju nuklearnog oružja Ukrajini, Zelenski spreman da ga prihvati

Rusija upozorava na predaju nuklearnog oružja Ukrajini, Zelenski spreman da ga prihvati

RTS pre 1 sat