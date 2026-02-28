Kecmanović zaustavljen pred finalom

Srpski teniser Miomir Kecmanović bio je nadomak plasmana u finale turnira Akapulka, ali nije uspeo. Poražen je od Italijana Flavija Kobolija u polufinalu rezultatom 7:6, 3:6, 6:4.

Greške su obeležile poraz Miomira, imao ih je čak 37, što je preveliki broj da bi se savladao nezgodan protivnik. Uspeo je Kecmanović da napravi čudo i da zabeleži pobedu karijere u Meksiku, nakon što je u osmini finala posle velike borbe eliminisao prvog nosioca Aleksandra Sašu Zvereva. Potvrdio je taj trijumf u četvrtfinalu protiv Altmana, da bi sve prosuo protiv Kobolija. Uvodni set srpski teniser izgubio je posle velike borbe i tajbrejka u kom je Koboli, 20.