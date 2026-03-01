Đilas: Optužbe protiv advokata Stojkovića su Vučićeva osveta

Beta pre 1 sat

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je da ta stranka zahteva momentalno puštanje na slobodu advokata Čedomira Stojkovića, kao i da se prekine progon i fabrikovanje lažnih optužbi i dokaza.

Naveo je da su optužbe protiv advokata osveta Aleksandra Vučića za to što je Stojković protiv Vučića podneo krivičnu prijavu za učešče u takozvanom "Sarajevo safariju".

Đilas objašnjava da je Auto Čačak navodno prekinuo saradnju sa Bezbednosno informativnom agencijom (BIA) jer su u izjavi advokata Čedomira Stojkovića shvatili da je BIA umešana u nelegalne radnje koje su uznemirile javnost.

"Seli u Auto Čačku i napisali BIA da neće više zbog toga da im popravljaju automobile i da jedan koji su parkirali odmah odvezu. BIA, na osnovu tog lažnog smehotresnog papira, pokrenula parnicu protiv Stojkovića da joj isplati odštetu. Advokat Stojković na tviteru objavio sve dopise vezane za parnični postupak koji mu je sud dostavio i završio u pritvoru jer je odao državnu tajnu!? Državna tajna je podatak gde je BIA trebalo da održava jedan auto. Državna tajna papir po kome se vodi parnični postupak!? Sramotno i strašno", ocenio je Đilas u pisanoj izjavi.

Dodao je da se tako progon advokata Stojkovića, koji je mesec dana bio u kućnom pritvoru jer se zalagao za rušenje Vučićevog režima i jer je prekršio zabranu korišćenja jutjuba koju mu je izrekao sud, nastavlja, a zbog toga se niko u Srbiji ne uzbuđuje.

(Beta, 01.03.2026)

Ključne reči

Dragan ĐilasAleksandar VučićČačakSarajevo

