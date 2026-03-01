U RS 1. mart proglašen Danom žalosti, u Federaciji BiH se slavi Dan nezavisnosti BiH

Beta pre 3 sata

U Republici Srpskoj (RS) danas je proglašen Dan žalosti, povodom 34 godine od početka tragičnog sukoba u Bosni i Hercegovini (BiH).

Ovu odluku donela je Vlada RS na inicijativu resornog ministarstva i Boračke organizacije RS (BORS), prenela je Radio-televizija RS (RTRS).

BORS je ranije saopštila da 1. mart nije nikakav praznik već datum početka tragičnog sukoba u BiH, jer je na taj dan 1992. godine na Baščaršiji ubijen srpski svat Nikola Gardović, kada je napadnuta svadbena povorka ispred stare pravoslavne crkve.

Tada je ranjen i pravoslavni sveštenik Radenko Mirović.

U Federaciji Bosne i Hercegovine danas se obeležava Dan nezavisnosti BiH, dan kada su građani, uglavnom bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, pre 34 godine gotovo dvotrećinskom većinom na referendumu odlučili da se izaći iz nekadašnje SFRJ i živeti u nezavisnoj državi.

U Republici Srpskoj se ovaj dan ne praznije, jer su Srbi u BiH novembru 1991. godine na plebiscitu glasali za ostanak u nekadašnjoj zajedničkoj državi.

Referendum za nezavisnost BiH raspisan je za 29. februar i 1. mart 1992. godine a građani su tada glasali odgovarajući na pitanje: "Jeste li za suverenu i nezavisnu BiH, državu ravnopravnih građana, naroda BiH - Muslimana, Srba, Hrvata i pripadnika drugih naroda koji u njoj žive?".

Na referendum je izašlo 2.073.568 glasača, a 99,44 posto glasalo je za nezavisnost.

Izlaznost je bila 63,7 odsto.

Rezultati referenduma omogućili su i međunarodno priznanje Bosne i Hercegovine kao nezavisne države.

Nezavisnu BiH prvo je priznala Bugarska, a posle Nemačke, koja je 6. aprila priznala nezavisnost BiH, usledilo je priznanje i drugih evropskih zemalja, a potom i Sjedinjenih Američkih Država.

BiH posle potpisivanja Dejtonskog sporazuma nikada nije usvojila jedinstven državni zakon o praznicima, tako da svaki od dva entiteta ima svoje državne praznike, a zajednički su im jedino Nova godina i 1. maj, Međunarodni praznik rada.

(Beta, 01.03.2026)