Damir Čakar: Očekivao sam pobedu protiv OFK Beograda

Danas pre 3 sata  |  Beta
Damir Čakar: Očekivao sam pobedu protiv OFK Beograda

Trener fudbalera Partizana Damir Čakar rekao je da je očekivao pobedu u utakmici protiv OFK Beograda, na svom debiju na klupi crno-belih, u 25. kolu Superlige. – Mislim da smo prvo poluvreme odigrali odlično, poveli 1:0 i trebalo je da vodimo većom razlikom.

Primili smo gol u najnezgodnijem trenutku, pred kraj prvog poluvremena u 44. minutu. Drugo poluvreme je bilo konfuzno, ali nisam siguran da li je trebalo ovu utakmicu da izgubimo, ali to je fudbal, šta ćemo – rekao je Čakar posle utakmice za televiziju Arena sport. Fudbaleri Partizana izgubili su na svom terenu od OFK Beograda 1:2, u utakmici 25. kola Superlige Srbije. Čakar je debitovao na klupi Partizana, gde je zamenio dosadašnjeg trenera Nenada Stojakovića,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

(VIDEO) Navijači nezadovoljni nakon novog poraza Partizana, skandirali „Mijate, odlazi“

(VIDEO) Navijači nezadovoljni nakon novog poraza Partizana, skandirali „Mijate, odlazi“

Danas pre 4 sati
Iznenađenje u Humskoj, Rodić u poslednjim sekundama srušio Partizan

Iznenađenje u Humskoj, Rodić u poslednjim sekundama srušio Partizan

Danas pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalPartizanSuperligaOFK Beograd

Sport, najnovije vesti »

Čačak 94 ostvario važnu pobedu na gostovanju u Valjevu

Čačak 94 ostvario važnu pobedu na gostovanju u Valjevu

Morava info pre 1 minut
Majami našao način - Zaustaviti Šenguna!

Majami našao način - Zaustaviti Šenguna!

Sportske.net pre 1 sat
Produžio ugovor, pa se seli u Austriju?

Produžio ugovor, pa se seli u Austriju?

B92 pre 51 minuta
Majami preslišao Hjuston - Jović ponovo van terena

Majami preslišao Hjuston - Jović ponovo van terena

B92 pre 1 sat
Savo Milošević novi trener Željezničara iz Sarajeva

Savo Milošević novi trener Željezničara iz Sarajeva

Danas pre 2 sata