Damir Čakar: Očekivao sam pobedu protiv OFK Beograda

Trener fudbalera Partizana Damir Čakar rekao je da je očekivao pobedu u utakmici protiv OFK Beograda, na svom debiju na klupi crno-belih, u 25. kolu Superlige. – Mislim da smo prvo poluvreme odigrali odlično, poveli 1:0 i trebalo je da vodimo većom razlikom.

Primili smo gol u najnezgodnijem trenutku, pred kraj prvog poluvremena u 44. minutu. Drugo poluvreme je bilo konfuzno, ali nisam siguran da li je trebalo ovu utakmicu da izgubimo, ali to je fudbal, šta ćemo – rekao je Čakar posle utakmice za televiziju Arena sport. Fudbaleri Partizana izgubili su na svom terenu od OFK Beograda 1:2, u utakmici 25. kola Superlige Srbije. Čakar je debitovao na klupi Partizana, gde je zamenio dosadašnjeg trenera Nenada Stojakovića,