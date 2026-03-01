Mond: U Teheranu aplauzi i uzvici radosti na vest o smrti ajatolaha Hamneija

U Teheranu su se večeras čuli uzvici radosti i aplauzi nakon što su dve izraelske televizijske stanice prenele da je ubijen vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei.

Večeras je javljeno i da je fotografija tela ubijenog iranskog vrhovnog vođe pokazana izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahuu i američkom predsedniku Donaldu Trampu (Trump), što je navodno izazvalo uzvike oduševljenja na ulicama Teherana, preneo je pariski list Mond (Le Monde) na svom sajtu pozivajući se na izjave očevidaca. Stanovnici Teherana su aplaudirali sa svojih prozora, a glasni uzvici su se čuli posle 23.00 po lokalnom vremenu, na ulicama nekoliko