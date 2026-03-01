Policija blokirala sve izlaze iz Loznice, priveden Zlatko Kokanović

N1 Info pre 1 sat  |  N1 Beograd
Policija blokirala sve izlaze iz Loznice, priveden Zlatko Kokanović

Policija je blokirala sve izlaze iz Loznice, jer su poljoprivrednici pokušali da blokiraju Granični prelaz Trbušnica kod Loznice.

Jake policijske snage su blokirale sve puteve, zaustavljeno je više poljoprivrednih proizvođača, koji su legitimisani. Nezvanično saznajemo da je priveden Zlatko Kokanović poljoprivrednik i aktivista iz Gornjih Nedeljica. Podsetimo, udruženja poljoprivrednika protestuju već 19 dana i blokiraju magistralne, regionalne i lokalne puteve u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi i nereagovanja Vlade Srbije na njihove zahteve. Pojedini poljoprivrednici tvrde i da su
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Poljoprivrednici blokirali prilaze graničnom prelazu Badovinci (FOTO)

Poljoprivrednici blokirali prilaze graničnom prelazu Badovinci (FOTO)

N1 Info pre 1 sat
Poljoprivrednici blokirali prilaze graničnom prelazu Badovinci

Poljoprivrednici blokirali prilaze graničnom prelazu Badovinci

Danas pre 48 minuta
Poljoprivrednici blokirali prilaze graničnom prelazu Badovinci FOTO

Poljoprivrednici blokirali prilaze graničnom prelazu Badovinci FOTO

Nova pre 48 minuta
Poljoprivrednici blokirali prilaze graničnom prelazu Badovinci

Poljoprivrednici blokirali prilaze graničnom prelazu Badovinci

Nedeljnik pre 1 sat
Policija blokirala sve izlaze iz Loznice, priveden Zlatko Kokanović – određeno mu zadržavanje od 48 sati

Policija blokirala sve izlaze iz Loznice, priveden Zlatko Kokanović – određeno mu zadržavanje od 48 sati

Danas pre 48 minuta
Poljoprivrednici nastavljaju blokade puteva širom Srbije

Poljoprivrednici nastavljaju blokade puteva širom Srbije

NIN pre 48 minuta
Policija blokirala sve izlaze iz Loznice i privela Zlatka Kokanovića

Policija blokirala sve izlaze iz Loznice i privela Zlatka Kokanovića

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Vlada SrbijeLoznicaPoljoprivreda

Društvo, najnovije vesti »

Momir Stojanović: Na razbijanju studentskog pokreta angažovani su svi kapaciteti službi bezbednosti

Momir Stojanović: Na razbijanju studentskog pokreta angažovani su svi kapaciteti službi bezbednosti

N1 Info pre 7 minuta
16 žrtava, 16 meseci, 0 odgovornih: Održan komemorativni skup kod Železničke stanice u Novom Sadu - počast i u Beogradu

16 žrtava, 16 meseci, 0 odgovornih: Održan komemorativni skup kod Železničke stanice u Novom Sadu - počast i u Beogradu

N1 Info pre 23 minuta
General Momir Stojanović za Danas: „Na razbijanju studentskog pokreta angažovani su svi kapaciteti službi bezbednosti“

General Momir Stojanović za Danas: „Na razbijanju studentskog pokreta angažovani su svi kapaciteti službi bezbednosti“

Danas pre 18 minuta
Protesti širom SAD protiv napada na Iran

Protesti širom SAD protiv napada na Iran

Danas pre 23 minuta
Novosadjani obeležili 16 meseci od pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice

Novosadjani obeležili 16 meseci od pogibije 16 ljudi u padu nadstrešnice

NIN pre 13 minuta