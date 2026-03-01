Policija blokirala sve izlaze iz Loznice, priveden Zlatko Kokanović

Policija je blokirala sve izlaze iz Loznice, jer su poljoprivrednici pokušali da blokiraju Granični prelaz Trbušnica kod Loznice.

Jake policijske snage su blokirale sve puteve, zaustavljeno je više poljoprivrednih proizvođača, koji su legitimisani. Nezvanično saznajemo da je priveden Zlatko Kokanović poljoprivrednik i aktivista iz Gornjih Nedeljica. Podsetimo, udruženja poljoprivrednika protestuju već 19 dana i blokiraju magistralne, regionalne i lokalne puteve u Srbiji, zbog lošeg stanja u poljoprivredi i nereagovanja Vlade Srbije na njihove zahteve. Pojedini poljoprivrednici tvrde i da su