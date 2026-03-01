Za lokalne izbore u Lučanima do sada proglašene četiri izborne liste

Izborna komisija opštine Lučani proglasila je do sada četiri izborne liste za predstojeće lokalne izbore u toj opštini koji su zakazani 29. marta.

Proglašena je lista koalicije okupljene oko Srpske napredne stranke (SNS) pod nazivom "Aleksandar Vučić – Lučani, naša porodica!", na kojoj su odbornički kandidati iz SNS, Socijalističke partije Srbije, Partije ujedinjenih penzionera Srbije, Srpske radikalne stranke i Jedinstvene Srbije. Proglašena je i izborna lista "Zvuk pravde - zajedno za studente", koju je podnela opoziciona grupa građana (GG) "Jedan tim". Opštinska izborna komisija u Lučanima proglasila je i