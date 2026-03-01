Ajatolah je mrtav, Iran preti odmazdom: Nastavljeni udari na Teheran, ne prestaju iranski napadi na Bliskom istoku

NIN pre 2 sata  |  Tanjug
Ajatolah je mrtav, Iran preti odmazdom: Nastavljeni udari na Teheran, ne prestaju iranski napadi na Bliskom istoku

Lider Islamske revolucije ajatolah Ali Hamnei ubijen je u subotu u napadu koji su izbele Sjedinjene Američke Države i Izrael.

U istim udarima, kako tvrde iranski državni mediji, stradalo je više najviših vojnih i bezbednosnih zvaničnika, dok su izraelske snage pokrenule opsežne vazdušne operacije na ciljeve u centru Teherana. Irak je proglasio trodnevnu žalost. Iran je odgovorio masovnim raketnim i dron napadima na izraelske teritorije i američke baze širom regiona, dok je Vašington potvrdio početak operacije "Epski gnev" po naređenju predsednika Donald Tramp. Eksplozije su zabeležene u
