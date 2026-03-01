Načelnik VMA Perišić: Tražimo način da se problem lista čekanja najefikasnije reši

Načelnik Vojnomedicinske akademije (VMA), koja sutra obeležava 182. godišnjicu rada, Nenad Perišić, izjavio je danas da Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju svakodnevno radi na tome da liste čekanja za ugradnju endoproteza kuka i kolena budu što manje i što kraće.

Perišić je istakao da je VMA 2008. godine potpisala ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, čime je integrisana u zdravstveni sistem Srbije. "U ovom trenutku vode se razgovori sa Ministarstvom zdravlja kako iznaći način da se problem lista čekanja najefikasnije reši. Godinama se na VMA uporedo operišu pacijenti sa vojnih i civilnih lista čekanja za ugradnju kolena i kukova. Na listi čekanja imamo vojne i civilne osiguranike. Napominjem da su nam u