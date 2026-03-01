Perišić (VMA): Tražimo način da se problem lista čekanja najefikasnije reši

Načelnik Vojnomedicinske akademije (VMA) pukovnik Nenad Perišić izjavio je "da se u ovom trenutku vode razgovori sa Ministarstvom zdravlja kako iznaći način da se problem liste čekanja najefikasnije reši".

"VMA je 2008. godine potpisala ugovor sa Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje, čime je integrisana u zdravstveni sistem Srbije", rekao je Perišić, u interuju za današnju Politiku, povodom vesti da će se VMA uključiti u aktivnosti države na smanjivanju liste čekanja za ugradnju endoproteza kuka i kolena. Kako je dodao, "godinama se na VMA uporedo operišu pacijenti sa vojnih i civilnih lista čekanja za ugradnju kolena i kukova". "Na listi čekanja imamo vojne