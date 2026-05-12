Da odlepi čovek

Dokle će ovo dovesti i kako će se SNS izboriti sa nalepnicama? Pa nikako, štaviše deluje da su baš odlepili zbog cele situacije. U više gradova čak su i funkcioneri stranke završili sa nalepnicama „Studenti pobeđuju!“ na leđima, a da pošalješ batinaše na njih, to baš i nije dobra taktika

Ko bi rekao da najobičnije nalepnice mogu da izazovu toliko problema i nervoze? Jeste tih nalepnica, doduše, podeljeno na milione, ali opet, to su samo maaale nalepnice na kojima piše „ Studenti pobeđuju!“, jedan medij i vid komunikacije koji je pomalo i zaboravljen, ali se sada, eto, vratio na baš velika vrata. Problem sa tim prokletim nalepnicama je što se, iako su male, dobro vide, a sa druge strane teško se skidaju baš zato što su male. I sad, pošalji ti