Prvog dana marta sunčano i toplo vreme, temperatura do 19 stepeni

U većem delu Srbije danas će, posle hladnog jutra, biti pretežno sunčano i toplo, a samo na istoku pre podne umereno do potpuno oblačno i suvo, posle podne razvedravanje, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

Duvaće slab do umeren vetar, u prvom delu dana na jugu Banata i u donjem Podunavlјu i jak, istočni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 13 do 19 stepeni. Početkom sledeće sedmice biće pretežno sunčano i toplo vreme. Od srede će biti više oblačnosti, a od četvrtka mestimično sa kišom, pretežno u centralnim i južnim predelima, dok se za vikend očekuje pad temperature.