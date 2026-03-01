Prvi dan marta, prolećni dan

Posle hladnog jutra, sutra tokom dana očekuje se pretežno sunčano vreme, navodi se u prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Duvaće istočni i jugoistočni vetar, slab do umeren, u prvom delu dana na jugu Banata i u donjem Podunavlju i jak.Jutarnja temperatura biće od -5 do 4 stepena, a najviša dnevna od 13 do 19 stepeni. Kod osetljivih osoba - glavobolja i poremećaj sna Relativno povoljna biometeorološka situacija za većinu hroničnih bolesnika. Oprez se savetuje osobama sa srčanim problemima. Kod osetljivih osoba se mogu javiti glavobolja i poremećaj sna. Početkom sledeće sedmice očekuje