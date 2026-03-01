Otvoren konkurs za prijem 195 zdravstvenih radnika u vojnozdravstvene ustanove

Ministarstvo odbrane raspisalo je konkurs za prijem 195 zdravstvenih radnika - lekara, medicinskih sestara i tehničara, kao i bolničkog osoblja u Vojnomedicinskoj akademiji, Centru vojnomedicinskih ustanova Beograd i vojnim bolnicama Novi Sad i Niš.

Kandidati mogu da se prijave na konkurs do 31. marta. Pravo da konkurišu imaju punoletni državljani Srbije koji su zdravstveno i psihofizički sposobni za rad u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije i imaju odgovarajuću stručnu spremu za radno mesto za koje se prijavljuju. U procesu selekcije vrednovaće se prosek ocena sa nivoa obrazovanja predviđenog za radno mesto, obaviće se psihološka procena, razgovor sa kandidatima, medicinsko-zdravstvena i bezbednosna provera.