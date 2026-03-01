Stotine civila ubijeno u američkim i izraelskim napadima

Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama Amir Said izjavio je u subotu uveče na sednici Saveta bezbednosti da su stotine civila ubijene i povređene u američkim i izraelskim napadima

Iranski ambasador pri Ujedinjenim nacijama (UN) Amir Said izjavio je u subotu uveče na sednici Saveta bezbednosti (SB) da su stotine civila ubijene i povređene u američkim i izraelskim napadima na Iran. Na sednici SB UN povodom napada SAD i Izraela na Iran, koji je odgovorio kontranapadima širom Bliskog istoka, Said je rekao da je više od 100 dece ubijeno u napadu iz vazduha na školu u Iranu, prenosi Rojters. Said je kazao da Teheran "reakcijom na agresiju i rat