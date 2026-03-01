Pobeda Arsenala nad Čelsijem za učvršćivanje na čelu Premijer lige

Fudbaleri Arsenala pobedili su na domaćem terenu ekipu Čelsija rezultatom 2:1 u utakmici 28. kola Premijer lige.

"Tobdžije" su se ovom pobedom značajno učvrstile na tabeli. Na stadionu "Emirejts" viđena je utakmica u kojoj su sva tri gola postignuta posle kornera, a igrači Arsenala produžili su niz bez poraza protiv gradskog rivala na 11 mečeva. Posle uverljive pobede protiv Totenhema u prethodnom kolu, Arsenal je nastavio u dobrom ritmu, iako je Čelsi prvi zapretio preko Mamadua Sara. Domaći su ipak poveli u 28. minutu, kada je posle centaršuta Gabrijela Magaljaeša loptu