MUP: Uhapšeno pet osoba tokom blokade prelaza Badovinci – terete se za napad na službeno lice

Šabačke novosti pre 57 minuta
MUP: Uhapšeno pet osoba tokom blokade prelaza Badovinci – terete se za napad na službeno lice

Policija u Šapcu je uhapsila pet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su danas tokom blokade prilaska graničnom prelazu Badovinci izvršili krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, saopštio je MUP.

Osumnjičeni L.B. (27), G.D. (53), S.Š. (51) i S.K. (49) se terete za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, a osumnjičeni F. T. (36) se tereti i za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, dodaje se u saopštenju. Navodi se da se sumnja da su se oglušili na upozorenje i naređenje policije da odblokiraju prilaz graničnom prelazu, kao i da su pripadnike Žandarmerije i Interventnih jedinica policije gađali topovskim
Otvori na sabackenovosti.rs

Povezane vesti »

Privedenima u Badovincima određeno zadržavanje, advokat Terzić navodi da imaju povrede

Privedenima u Badovincima određeno zadržavanje, advokat Terzić navodi da imaju povrede

N1 Info pre 2 minuta
Kokanović pušten iz policijske stanice u Šapcu: Nisam nikoga napao, niti povredio

Kokanović pušten iz policijske stanice u Šapcu: Nisam nikoga napao, niti povredio

Euronews pre 2 minuta
Poljoprivrednici organizovali blokadu graničnog prelaza Badovinci

Poljoprivrednici organizovali blokadu graničnog prelaza Badovinci

Šabačke novosti pre 57 minuta
Aktivista Zlatko Kokanović, osumnjičen da je traktorom udario policajce, uhapšen pa pušten iz pritvora

Aktivista Zlatko Kokanović, osumnjičen da je traktorom udario policajce, uhapšen pa pušten iz pritvora

RTS pre 27 minuta
Oglasio se MUP o incidentu u Badovincima: Petorica uhapšenih zbog napada na policajace

Oglasio se MUP o incidentu u Badovincima: Petorica uhapšenih zbog napada na policajace

Nova pre 47 minuta
Uhapšeno pet poljoprivrednika u protestu, optuženi za napad na pripadnike MUP-a na Badrovcima

Uhapšeno pet poljoprivrednika u protestu, optuženi za napad na pripadnike MUP-a na Badrovcima

Dnevnik pre 1 sat
MUP: Uhapšeno pet osoba tokom blokade prelaza Badovinci - terete se za napad na službeno lice

MUP: Uhapšeno pet osoba tokom blokade prelaza Badovinci - terete se za napad na službeno lice

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacMUPžandarmerija

Društvo, najnovije vesti »

Više hiljada ljudi na protestu „Država, to smo mi“ u Nišu: Kome su studenti poručili da moraju da „stanu zajedno“ u borbi…

Više hiljada ljudi na protestu „Država, to smo mi“ u Nišu: Kome su studenti poručili da moraju da „stanu zajedno“ u borbi protiv režima?

Danas pre 42 minuta
Klinički centar: Dačićevo stanje ozbiljno, ali ima razloga za optimizam

Klinički centar: Dačićevo stanje ozbiljno, ali ima razloga za optimizam

Danas pre 1 sat
Požar na auto-putu ka Beogradu: Gusti dim kulja iz vozila, vatrogasci na licu mesta (video)

Požar na auto-putu ka Beogradu: Gusti dim kulja iz vozila, vatrogasci na licu mesta (video)

Blic pre 1 sat
(Video) Ove grupe ljudi ne smeju da imaju pse! U zakonu se tačno navodi kome je zabranjeno da drži opasne rase, stručnjak…

(Video) Ove grupe ljudi ne smeju da imaju pse! U zakonu se tačno navodi kome je zabranjeno da drži opasne rase, stručnjak upozorava i kako bilo koji pas može postati rizičan

Blic pre 2 sata
Tri praseta na marihuani (beloruska romansa)

Tri praseta na marihuani (beloruska romansa)

Danas pre 2 sata