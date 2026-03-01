MUP: Uhapšeno pet osoba tokom blokade prelaza Badovinci – terete se za napad na službeno lice

Policija u Šapcu je uhapsila pet osoba zbog postojanja osnova sumnje da su danas tokom blokade prilaska graničnom prelazu Badovinci izvršili krivična dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti i ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, saopštio je MUP.

Osumnjičeni L.B. (27), G.D. (53), S.Š. (51) i S.K. (49) se terete za krivično delo napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti, a osumnjičeni F. T. (36) se tereti i za krivično delo ometanje službenog lica u vršenju službene dužnosti, dodaje se u saopštenju. Navodi se da se sumnja da su se oglušili na upozorenje i naređenje policije da odblokiraju prilaz graničnom prelazu, kao i da su pripadnike Žandarmerije i Interventnih jedinica policije gađali topovskim