Košarkaši Srbije putuju u Istanbul: Idemo da pobedimo, zašto da ne?

Muška seniorka reprezentacija Srbije putuje u Istanbul gde će se u ponedeljak, 2. marta, sastati sa selekcijom Turske u FIBA kvalifikacionom prozoru. Dve selekcije su već odigrale jednu utakmicu 27. februara u Beogradu i tada su Turci pobedili u neizvesnoj završnici 82:78.

Selektor Alimpijević poveo je u Tursku 13 igrača, to su: Aleksa Avramović, Stefan Miljenović, Jovan Novak, Ognjen Dobrić, Stefan Momirov, Nemanja Dangubić, Dejan Davidovac, Bogoljub Marković, Nikola Tanasković, Dušan Ristić, Luka Mitrović, Arijan Lakić i Filip Barna. „Moramo da ponovimo sve one dobre stvari koje smo radili u prvoj utakmici i da ispravimo te neke greške koje smo napravili, a u pripremi utakmice smo planirali da to izgleda drugačije. Pre