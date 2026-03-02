Večeras prvi let iz Dubaija za Beograd, evakuacija državljana Srbije i iz Izraela

Beta pre 34 minuta

Prvi let iz Ujedinjenih Arapskih Emirata ka Srbiji, posle obustave letova zbog tenzija na Bliskom istoku, trebalo bi da bude večeras u 23.20 sati po lokalnom vremenu, odnosno u 20.20 po srednjeevropskom vremenu na relaciji Dubai-Beograd, navodi se sajtu Dubai Erports (Dubai Airports).

Planirano je da avion Boeing 737 Max 8 avioprevoznika Fly Dubai, kapaciteta 162 do 200 putnika, sleti na u Beogradski aerodrom u 3.40 sati iza ponoći po srednjeevropskom vremenu, navodi se na sajtu aerodroma "Nikola Tesla" u Beogradu.

Aviokompanija iz Dubaija "Emirejts" (Emirates) saopštila je ranije da će večeras započeti saobraćaj izvođenjem ograničenog broja letova.

"Prioritet imaju putnici sa ranijim rezervacijama, a one koji su ponovo raspoređeni na ove ograničene letove, Emirejts će direktno kontaktirati", navodi se u saopštenju kompanije.

Avioprevoznik je uputio apel putnicima da "ne dolaze na aerodrom ukoliko nisu obavešteni".

Kompanija je dodala da "svi ostali letovi ostaju obustavljeni do daljeg".

MSP: U toku proces evakuacije državljana Srbije iz Izraela

Ministarstvo spoljnih poslova Srbije saopštilo je večeras da je u toku proces evakuacije državljana Srbije iz Države Izrael.

Evakuaciju sprovode ambasada Srbije u Izraelu i ministarstvo spoljnih poslova u saradnji sa nadležnim organima Republike Srbije.

Državljani Srbije biće transportovani u Egipat, odakle će avionom koji je obezbedila vlada Srbije biti vraćeni letom iz Egipta u Beograd.

Ambasada je u stalnom kontaktu sa srpskim državljanima i nastavlja da prati situaciju na terenu, dodaje se u saopštenju ministarstva.

(Beta, 02.03.2026)