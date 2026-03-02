Dron pogodio kipar, odjeknule eksplozije! Proglašena bezbednosna pretnja u britanskoj bazi: "Bežite od prozora, može biti dodatnih udara"

Blic pre 1 sat
Dron pogodio kipar, odjeknule eksplozije! Proglašena bezbednosna pretnja u britanskoj bazi: "Bežite od prozora, može biti…

Osoblje je obavešteno da ostane u svojim domovima i skloni se od prozora, čekajući dalja uputstva U regionu traju žestoki vojni napadi Irana, Izraela i SAD, što izaziva haos i napetost Britanska vazduhoplovna baza Akrotiri na Kipru pogođena je dronom, saznaje Cyprus Mail.

Ranije su prijavljene eksplozije i bezbednosna pretnja u toj bazi. Osoblje u bazi obavešteno je da je "mali dron" "udario u aerodrom" i da vlasti u bazi reaguju na incident. Takođe je potvrđeno da nema povređenih u napadu, ali da je pričinjena "manja šteta". Vlasti u bazi su takođe naložile osoblju da "ostane na mestu i sačeka dalja uputstva", uz upozorenje da "može doći do dodatnih udara", dok su se eksplozija i sirene čule u obližnjem Limasolu. Nepotvrđeni
