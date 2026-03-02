Evo u kakvom je stanju Jelena Tomašević nakon što se srušila na koncertu: Oglasili se iz Opštine Bar

Zahvalnost je upućena ekipi Hitne pomoći, doktorima iz publike i prisutnima na smirenosti.

Pre koncerta, Jelena je provodila dan u Crnoj Gori, uživajući u šetnji pored mora, što je podelila na društvenim mrežama. Drama se večeras odigrala u Domu kulture u Baru, gde je tokom nastupa Jelene Tomašević došlo do iznenadnog prekida koncerta jer se pevačica srušila na sceni. Publika je ostala zatečena, a medicinski tim je brzo reagovao i pružio joj neophodnu pomoć. Tim povodom oglasila se Opština Bar, koja je saopštila u kakvom je stanju pevačica nakon